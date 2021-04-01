اليوم السابع
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نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بكورونا وارتفاع عدد شهدائها لـ424

الخميس، 01 أبريل 2021 12:47 م
نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بكورونا وارتفاع عدد شهدائها لـ424 الشهيدة الدكتورة عزة عوض إبراهيم عيد
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، كلا من: الشهيدة الدكتورة عزة عوض إبراهيم عيد استشاري أول أمراض النساء والتوليد، والدكتور أحمد وائل محمد على استشاري رمد بالقاهرة، وذلك بعد وفاتهم إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرتيهما، ودعت الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى (424).
 
وأحيت النقابة العامة للأطباء، أمس الأربعاء، ذكرى مرور عام على سقوط أول ضحايا كورونا من صفوف الفريق الطبى، وهو الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر ببورسعيد، مشيرة إلى أنه منذ ذلك اليوم لم يتوقف سقوط شهداء الأطباء يوميا حتى وصل العدد إلى ( 424) شهيد من الأطباء حتى الآن، بخلاف باقى الفريق الطبى من التمريض والفنيين والعمال .
 
ووجهت النقابة، السلام لكل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى ممن ضحوا بأرواحهم من أجل الجميع، وتحية لكل المرابطين على الجبهة يقاومون بلا تراجع ولا استسلام فيروس كورونا المستجد.
 
الشهيدة الدكتورة عزة عوض إبراهيم
الشهيدة الدكتورة عزة عوض إبراهيم

الشهيد الدكتور أحمد وائل محمد علي
الشهيد الدكتور أحمد وائل محمد علي

 


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