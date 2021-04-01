نائب وزير الطيران المدنى يلتقى جميع مديرى المطارات المصرية

كتب أحمد مصطفى

التقى صباح اليوم الخميس، الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى مع مديرى جميع المطارات المصرية، بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للعلاقات الدولية والإعلام، واللواء طارق نصير مستشار وزير الطيران لشئون الأمن، واللواء عادل محجوب مساعد رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.

وذلك فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بالمتابعة المستمرة للإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بالمطارات المصرية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذا الإجراءات الأمنية داخل المطارات وكذا المشروعات وأعمال التطوير الجارى تنفيذها، والاطمئنان على حركة سير العمل.

وفى بداية اللقاء نقل الطيار منتصر مناع نائب الوزير تهنئة معالى وزير الطيران المدني الطيار محمد منار لمديري المطارات المصرية الحاصلين علي شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولي ACI.

وخلال اللقاء، أوضح نائب وزير الطيران أهمية المطارات كثروة قومية بالغة الأهمية تعكس مدى تطور ورقى الدولة، وتم استعراض أعمال التطوير والتحديث داخل المطارات المصرية ومراجعة جميع الإنجازات المحققة على أرض الواقع من تحديث البنية التحتية وتطوير المطارات وزيادة السعة الاستيعابية بشكل عام مع رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وتأهيل العنصر البشرى.

كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار فى الحفاظ على الإجراءات الإحترازية والوقائية المطبقة من منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO للحفاظ على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطارات المصرية، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة وأفضل الخدمات المقدمة للسائحين وكذلك أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة للإجراءات الأمنية مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من مشروعات التطوير والتحديث بالمطارات وكذا ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين جميع الجهات والأجهزة الأمنية المعنية بالمطارات المصرية.

كما وجه الشكر لمديرى المطارات على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.