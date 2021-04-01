اليوم السابع
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من 9 صباحا لـ9 مساء.. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالدقهلية.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 08:07 م
من 9 صباحا لـ9 مساء.. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالدقهلية.. إنفوجراف عناوين مراكز تلقي لقاح كورونا بالدقهلية

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تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

ونشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.

وفى محافظة الدقهلية تم تخصيص 7 مراكز:
 
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالدقهلية
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالدقهلية
 

 


عناوين مراكز تلقي لقاح كورونا بالدقهلية

مراكز تلقى لقاح كورونا

لقاح كورونا

عناوين مراكز لقاح كورونا

مراكز تطعيم لقاح كورونا

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