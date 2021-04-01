من 9 صباحا لـ9 مساء.. تعرف على عناوين مراكز لقاح كورونا بالإسكندرية.. إنفوجراف

تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وينشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.

مينا البصل – مركز صحة أسرة المفروزة

المنتزة – مركز صحة أسرة العمراوي

المنتزة – وحدة طب أسرة المندرة

المنتزة – مستشفي شرق المدينة

مركز طب أسرة سان ستيفانو – طريق الكورنيش

وحدة أسرة دنا الوطنية – شارع الطب الشرعى

مركز طب أسرة أبيس 2 – أبيس الثانية – شرق الإسكندرية

مستشفى أطفال الرمل – ش محمد فريد – بولكلى 6

رعاية طفل محرم بك - ش. الوزير متفرع من ش. الرصافة – محرم بك 11

وسط – مستشفى الرمد - وابور المياه امام اكاديمية السادات – محرم بك

الجمرك – مستوصف صدر الجمرك - السيالة شرق، قسم الجمرك

غرب – وحدة طب أسرة أبن سهلان - تقاطع ش. ابن سهلان مع ش. رشيد رضا

غرب - مستشفى القبارى – 1 ش. الأمير لؤلؤ – القبارى

العامرية – وحدة المجزر الآلي عبد القادر – زاويه عبد القادر قبلى السكة الحديد

العامرية – وحدة طب أسرة الناصرية – الناصرية – بجوار المساكن

العجمى – وحدة طب أسرة البيطاش – ش. القاعدة البحرية

العجمى – مركز الدخيلة لطب الأسرة - ش. الكورنيش بجوار الشئون الاجتماعيه

برج العرب – وحدة طب أسرة البرج القديم - – برج العرب القديمة



مراكز تلقى لقاح كورونا في الاسكندرية (1)



مراكز تلقى لقاح كورونا في الاسكندرية (2)



مراكز تلقى لقاح كورونا في الاسكندرية (3)