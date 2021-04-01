اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

من 9 صباحا لـ9 مساء.. تعرف على عناوين مراكز لقاح كورونا بالإسكندرية.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 06:19 م
من 9 صباحا لـ9 مساء.. تعرف على عناوين مراكز لقاح كورونا بالإسكندرية.. إنفوجراف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وينشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.

مينا البصل – مركز صحة أسرة المفروزة

المنتزة – مركز صحة أسرة العمراوي

المنتزة – وحدة طب أسرة المندرة

المنتزة – مستشفي شرق المدينة

مركز طب أسرة سان ستيفانو – طريق الكورنيش

وحدة أسرة دنا الوطنية – شارع الطب الشرعى

مركز طب أسرة أبيس 2  – أبيس الثانية – شرق الإسكندرية

مستشفى أطفال الرمل  – ش محمد فريد – بولكلى 6

رعاية طفل محرم بك -  ش. الوزير متفرع من ش. الرصافة – محرم بك 11

وسط – مستشفى الرمد - وابور المياه امام اكاديمية السادات – محرم بك

الجمرك – مستوصف صدر الجمرك - السيالة شرق، قسم الجمرك

غرب – وحدة طب أسرة أبن سهلان - تقاطع ش. ابن سهلان مع ش. رشيد رضا

غرب - مستشفى القبارى  – 1 ش. الأمير لؤلؤ – القبارى

العامرية – وحدة المجزر الآلي عبد القادر – زاويه عبد القادر قبلى السكة الحديد

العامرية – وحدة طب أسرة الناصرية – الناصرية – بجوار المساكن

العجمى – وحدة طب أسرة البيطاش – ش. القاعدة البحرية

العجمى – مركز الدخيلة لطب الأسرة - ش. الكورنيش بجوار الشئون الاجتماعيه

برج العرب – وحدة طب أسرة البرج القديم - – برج العرب القديمة

 

مراكز تلقى لقاح كورونا في الاسكندرية (1)
مراكز تلقى لقاح كورونا في الاسكندرية (1)

 

مراكز تلقى لقاح كورونا في الاسكندرية (2)
مراكز تلقى لقاح كورونا في الاسكندرية (2)

 

مراكز تلقى لقاح كورونا في الاسكندرية (3)
مراكز تلقى لقاح كورونا في الاسكندرية (3)

 

مراكز تلقى لقاح كورونا في الاسكندرية (4)
مراكز تلقى لقاح كورونا في الاسكندرية (4)

 


مراكز تلقى لقاح كورونا

لقاح كورونا

عناوين مراكز لقاح كورونا

وزارة الصحة

مراكز تطعيم لقاح كورونا

مراكز تلقى لقاحات كورونا فى محافظة الاسكندرية

مراكز تلقى لقاحات كورونا فى الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

من 9 صباحا إلى 9 مساء.. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالجيزة.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 06:00 م

رئيس هيئة الرعاية الصحية للأطباء: حققتم ما عجزت عنة دول كبرى فى جائحة كورونا

الخميس، 01 أبريل 2021 05:54 م

هشام سليم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بالغردقة

الخميس، 01 أبريل 2021 05:53 م

من 3 عصرا لـ9 مساء.. 7 مراكز لتلقى لقاح كورونا فى سوهاج وأسيوط.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 05:46 م

من 9 صباحا إلى 9 مساء.. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالقليوبية.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 05:40 م

من 9 صباحا لـ 9 مساء.. عناوين 7 مراكز لتلقى لقاح كورونا بالشرقية.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 05:18 م

من 9 صباحا لـ 3 مساء.. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى الوادى الجديد.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 04:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة