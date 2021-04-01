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من 9 صباحا لـ5 مساء.. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى المنيا.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 07:16 م
من 9 صباحا لـ5 مساء.. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى المنيا.. إنفوجراف عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى المنيا

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تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.
 
وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
 
وينشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.
 
وفى محافظة المنيا تم تخصيص 4 مراكز:

-المنيا الجديدة – مركز طبي شباب المستقبل – من 9ص لـ 5م

-ملوي – مركز طبي قلندول – من 9ص ل 5 م – منشأة قلندول – مركز ملوى

بنى مزار – وحدة القيس – من 9ص ل 5م – الوحدة المحلية بالقيس

-سمالوط – مستشفى سمالوط النموذجى – من 9ص ل 5م – الطريق السريع

 
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى المنيا
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى المنيا

 


مراكز تلقى لقاح كورونا

لقاح كورونا

عناوين مراكز لقاح كورونا

وزارة الصحة

مراكز تطعيم لقاح كورونا

مراكز تلقى لقاح كورونا فى المنيا

اليوم السابع بلس

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