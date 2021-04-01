اليوم السابع
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الخميس، 01 أبريل 2021 07:37 م
خالد صلاح
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من 9 صباحا إلى 9 مساء.. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالجيزة.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 06:00 م
من 9 صباحا إلى 9 مساء.. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالجيزة.. إنفوجراف عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالجيزة

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تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.
 
وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك فى إطار التوسع فى مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
 
وينشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.
 
وفى محافظة الجيزة تم تخصيص المراكز الآتية:
 
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالجيزة
 عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالجيزة
 
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالجيزة 2
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالجيزة  

عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالجيزة 3
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالجيزة  

عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالجيزة 4
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالجيزة  
 

عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالجيزة 5
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالجيزة 

 


مراكز تلقى لقاح كورونا

لقاح كورونا

عناوين مراكز لقاح كورونا

وزارة الصحة

مراكز تطعيم لقاح كورونا

عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالجيزة

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