من 9 صباحا إلى 9 مساء.. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالقليوبية.. إنفوجراف

تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وينشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.

وفى محافظة القليوبية تم تخصيص المراكز الآتية:



عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بالقليوبية

شبرا – مستشفي معهد ناصر - من 9 ص لـ9 م – كورنيش النيل – الساحل –

كفر شكر – مستشفي كفر شكر - من 9 ص لـ9 م – كفر شكر – القليوبية

سنديون – مركز طبي الاسرة بسنديون - من 9 ص لـ9 م – سنديون بجوار السجل المدني قليوب

شبرا – مركز طبي حجازي - من 9 ص لـ9 م – شارع المعهد الديني بجوار مجمع محاكم شبرا غرب

العطارين – المركز الأفريقي لصحة المرأة - من 9 ص لـ9 م – شارع عبد الحميد بدوي – الازاريطة