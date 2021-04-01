اليوم السابع
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من 8 صباحا حتى 8 مساء.. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 09:39 م
من 8 صباحا حتى 8 مساء.. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة.. إنفوجراف عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى محافظة القاهرة

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تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.
 
وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار التوسع بمراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
 
ونشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.
 
وفى محافظة القاهرة تم تخصيص المراكز الآتية:
 
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى محافظة القاهرة
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى محافظة القاهرة
 
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة 2
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة  
 
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة 3
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة  
 
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة 4
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة  
 
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة5
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة 
 
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة 6
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة  
 
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة 7
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة  
 
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة8
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة 
 
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة 9
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى القاهرة  

مراكز تلقى لقاح كورونا

لقاح كورونا

عناوين مراكز لقاح كورونا

وزارة الصحة

مراكز تطعيم لقاح كورونا

مراكز تلقى لقاح كورونا فى محافظة القاهرة

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