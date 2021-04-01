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ملوك مصر فى رحلة تاريخية.. "الوزراء" ينشر إنفوجرافا عن موكب نقل المومياوات

الخميس، 01 أبريل 2021 06:00 م
ملوك مصر فى رحلة تاريخية.. "الوزراء" ينشر إنفوجرافا عن موكب نقل المومياوات مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا، أوضح خلاله أن أعظم ملوك وملكات مصر فى التاريخ القديم يعودون فى رحلة تاريخية بعد أكثر من مائة عام منذ اكتشافهم وتواجدهم فى المتحف المصرى بالتحرير، 22 مومياء ملكية و17 تابوتا ملكيا مقرر نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وسط موكب مهيب يبدأ من ميدان التحرير على متن عربات على الطراز الفرعونى مرورًا بضفاف النيل حتى متحف الحضارة.
 
وتابع مركز المعلومات: "كونوا على موعد مع هذا الحدث الجلل يوم السبت القادم 3 أبريل 2021، والذى سيبث على عدة قنوات محلية وأجنبية".
 
وأوضح المركز، أن وزير السياحة والآثار قد أعلن خصم 50 % على تذاكر المتحف لمدة أسبوعين بعد الافتتاح لزيارة قاعة العرض المركزى، وستبدأ زيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداء من 18 أبريل المقبل، الذى يوافق يوم التراث العالمى بعد تجهيز القاعة.
 
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موكب نقل المومياوات

معلومات مجلس الوزراء

الحكومة

متحف الحضارة

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