مكافحة المخدرات تضبط "الفار" قبل ترويجه 30 طربة حشيش فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل شهرته " الفار" وسائق يقيمان بدائرة مركز ساحل سليم محافظة أسيوط، وذلك أثناء قيامهما بتروج كمية من المواد المخدرة بإجمالى 30 طربة حشيش.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات،" فرع سوهاج" مفادها قيام عاطل وسائق بترويج كمية من المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش متخذين من دائرة مركز شرطة طما مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" فرع سوهاج" ، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، من ضبط عاطل مواليد 2000 ،وشهرته "الفار " وسائق مواليد د1998 سائق ومقيمان الشيخ شحاته مركز ساحل سليم، وبحوزتهما 30 طربة حشيش ومبلغ مالى 50 جنيه، و2 هاتف، ومركبة توك توك ، وذلك قيامهما بتروج المواد المخدرة بدائرة مركز طما.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والتوك توك للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، تم تحرير محضرا بالواقعة جار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.