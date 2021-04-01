مطروح تستقبل 18 ألفا و209 طلبات تصالح فى مخالفات البناء.. و80 ألفا بقنا

المحافظات- حسن مشالى- صابر سعيد

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، أن محافظة مطروح استقبلت 18 ألفا و 209 طلبات تصالح في مخالفات البناء، على مدار 6 أشهر، من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومراكز المدن بإجمالي متحصلات 148 مليون و298 ألف جنيه، حتى مساء أمس 31 مارس، وهو موعد انتهاء المدة التي حددها قرار مجلس الوزراء.

ووجه محافظ مطروح، الشكر لجميع العاملين بالمراكز التكنولوجية، لخدمة المواطنين بالمحافظة، على جهودهم خلال الفترة الماضية، مع عملهم أيام العمل والعطلات الرسمية، على مدار اليوم حتى الساعة 12 مساء، مع تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين، لتقنين أوضاعهم والإسراع فى تسهيل الإجراءات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالمضي قدما فى تشجيع المواطنين والتيسير عليهم، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين والعاملين بها.

وفى قنا، أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن تلقى 80196 طلب تصالح على مخالفات البناء بمختلف مراكز المحافظة، حيث بلغ إجمالي رسوم جدية التصالحات المتحصلات عن هذه الطلبات 303 ملايين و 676 ألف جنيه، وذلك عقب انتهاء المدة القانونية التي أقرها مجلس الوزراء لتقديم الطلبات في 31 مارس الماضي .

وأوضح محافظ قنا، أن طلبات التصالح التي تم تقديمها شملت 15440 طلب بمركز قنا بنسبة 19.2% من اجمالى الطلبات المقدمة منها 15237 طلب بمركز نجع حمادي بنسبة 19%، و 14712 طلب بمركز أبوتشت بنسبة 18.4% ، و 9139 بمركز فرشوط بنسبة 11.3%،و 7420 بمركز قوص بنسبة 9.3% ، و 6650 بمركز دشنا بنسبة 8.3% ،و 5116 بمركز نقادة بنسبة 6.4%، و5099 بمركز قـفط بنسبة 6.4% ،و 1383 بمركز الوقف بنسبة 1.7%.

وأضاف الداودي، أنه تم تشكيل لجان بكل مركز لتبدأ العمل على باقي المراحل في ملفات التصالح، والتي تشمل عمليات الفحص والمطابقة للرسومات الهندسية والمعاينة، مؤكدا على أن الملف المطابق للشروط سيتم اعتماده لاستيفاء إجراءات التصالح، والحصول على ما يفيد بانتهائها، بما يمنحه الحق في التقديم على أي خدمات للعقار الذي تصالح عليه.