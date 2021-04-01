مطار القاهرة يسير اليوم 241 رحلة جوية لنقل أكثر من 29 ألف راكب

يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، على مدار 24 ساعة 241 رحلة جوية إلى عدة وجهات ينقل خلالها أكثر من 29 ألف راكب ما بين سفر ووصول.

وقالت مصادر، اليوم، أن المطار سيستقبل اليوم 116 رحلة على متنهم 15443 راكب، فى حين يغادر المطار على مدار اليوم 125 رحلة على متنهم 13646 راكب.

وحسب المصادر فان وجهات السفر تشمل نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، ميونخ، موسكو، أثينا، روما، البحرين، تونس، جوهانسبرج، إسطنبول، أكرا، البحرين، جدة، المدينة، مسقط، إنجمينا، أديس أبابا، دمشق، نيروبى، لاجوس، عنتيبى، بغداد، بيروت، عنتيبى، دبى، الشارقة، أبو ظبى، الخرطوم، عدن، رأس الخيمة، تونس.

فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، أمستردام، فيينا، دبى، البحرين، أبوظبى، إسطنبول، أديس أبابا، أثينا، لاجوس، أكرا، دبى، الشارقة، سيئون، بيروت، أبو ظبى، عدن، الخرطوم، بيروت.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.