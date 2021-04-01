مصرع 3 من قوات الأمن الأفغانى وإصابة 7 جراء تحطم مروحية جنوبى البلاد

كابول (أ ش أ)

أعلن مسئول أفغانى أن ثلاثة من أفراد الشرطة لقوا حتفهم فيما أصيب سبعة آخرون، إثر تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" فى إقليم هلمند، الواقع جنوبى البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس، عن رئيس المجلس الإقليمى "عطا الله أفغان" قوله "إن الحادث وقع عندما أقلعت المروحية من مقاطعة "جيريشك" وتحطمت فى مقاطعة "نهر سراج" بالإقليم بسبب مشكلة فنية".

وفى وقت سابق، أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان مقتل ستة من أفراد قوات الأمن وإصابة عدد آخر فى هجمات منفصلة بإقليم هيرات غربى البلاد، ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الخميس، عن حاكم إقليم هيرات، سيد وحيد قالى، قوله إن 4 من قوات الأمن قتلوا فى هجمات لطالبان على أحياء شينداند وأوبى وبشتون زرغون بالإقليم، وأصيب عدد آخر، مشيرا إلى أن حركة طالبان تكبدت هى الأخرى خسائر بشرية فى الهجمات.