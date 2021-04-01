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مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى احتراق وتصادم 6 سيارات على دائرى حلوان

الخميس، 01 أبريل 2021 03:34 ص
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى احتراق وتصادم 6 سيارات على دائرى حلوان حادث الدائرى الأوسطى بحلوان
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم 6 سيارات مما أدى لتفحمهم أعلى الطريق الأوسطى بمدينة حلوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين 6 سيارات وإشتعال النيران بهم، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
 
وبالفحص تبين تصادم 6 سيارات بينهم  سيارة نقل بمقطورة وفنطاس مما أسفر عن اشتغال النيران في السيارات، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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