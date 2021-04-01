اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مستشفيات جامعة عين شمس: حجم النفايات الطبية يصل لـ6 أطنان يوميا

الخميس، 01 أبريل 2021 12:07 م
مستشفيات جامعة عين شمس: حجم النفايات الطبية يصل لـ6 أطنان يوميا جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أن أزمة فيروس كورونا، أدت إلى زيادة حجم النفايات الطبية الخطرة الناتجة عن المستشفيات، لافتة إلى أن حجم النفايات فى اليوم الواحد بمستشفيات الجامعة تصل لـ6 أطنان.
 
وأوضحت نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، خلال افتتاح عدد من المنشآت الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس، أن الجامعة لجأت إلى إنشاء مجمع للنفايات لتفادى أى تلوث يحدث نتيجة.
 
وأضافت أن الجامعة قبل إنشاء مجمع للنفايات كانت متعاقدة مع 3 شركات متخصصة للنفايات الطبية، لافتة إلى أن حجم النفايات كان يفوق ما يتم الاتفاق عليه، موضحة أن هناك عدد من المعايير والاشتراطات الطبية تم وضعها فى الحسابات بشأن الوقاية والسلامة الصحية للجميع.
 
وأوضحت أن جامعة عين شمس بها حوالي 4 آلاف سرير علاجى، و كل سرير ينتج عنه نفايات فى الساعة الواحدة ما يتراوح بين نصف كيلو إلي كليو نفايات، لافتة إلى أن شاء مجمع المحارق للنفايات مطابق لجميع الاشتراطات الصحية والبيئية. 
 
ويشهد افتتاح المنشآت الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس ، الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب.
 

جامعة عين شمس

عين شمس

طب عين شمس

مستشفى الدمرداش

عين شمس التخصصى

مستشفيات جامعة عين شمس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس النواب يقدم 18 اقتراحا برغبة لتنفيذ مشروعات تنموية بالمدن والقرى.. إنشاء وتطوير مستشفيات ونقل محارق النفايات الطبية خارج الكتل السكنية.. وطلبات بتوصيل الصرف الصحى ورفع كفاءة محطات المياه أبرز الطلبات

الأحد، 14 مارس 2021 12:00 ص

ضبط مستودع عشوائى لإعادة تدوير نفايات طبية تزن 30 طنا وتحويلها لبلاستك بالشرقية

الجمعة، 12 مارس 2021 09:53 م

ضبط 15 طنا من النفايات الطبية الخطرة بأحد المدافن ببلبيس فى الشرقية

الأربعاء، 27 يناير 2021 07:33 م

السجن 3 سنوات لموظفين استوليا على 62 طن نفايات طبية خطرة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 11:06 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة