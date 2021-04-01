مرض دماغى غامض يثير القلق فى كندا.. يسبب الهلوسة وتكسير الأسنان

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة insider عن إصابة ما لا يقل عن 43 شخصًا فى مقاطعة نيو برونزويك الكندية بمرض دماغى غير معروف يسبب تشنجات وفقدان الذاكرة والهلوسة، ووفقا للتقرير يعتقد مسئولو الصحة العامة أن خمسة أشخاص ماتوا بسبب هذا المرض.

وقال مايكل كولهارت، رئيس شبكة مراقبة الصحة الكندية، "لم نشهد على مدار العشرين عامًا الماضية مجموعة من الأمراض العصبية المقاومة للتشخيص مثل هذا المرض".



مرض غامض بكندا

وأضاف أنه تم اكتشاف الحالات بعدما أرسلت وكالة الصحة العامة مذكرة إلى الأطباء المحليين طلبت منهم مراقبة المرضى الذين يعانون من أعراض اضطراب الدماغ النادر "كروتزفيلد جاكوب"، لكن الاختبارات تستبعد مرض كروتزفيلد جاكوب، حيث ظهرت أعراض على المرضى فى البداية على شكل تقلصات، ثم أصيبوا بسيلان اللعاب وتكسير الأسنان.

وقال الدكتور أليير ماريرو، طبيب الأعصاب، إن المرضى جاءوا أولاً وهم يعانون من الآلام والتشنجات والتغيرات في السلوك ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الأعراض مرتبطة بعدد من الحالات الصحية، ولم يكن ذلك مصدر قلق كبير.



مرض دماغى

وأضاف: "تطورت الأعراض إلى ضعف القدرات المعرفية، وهزال العضلات، وسيلان اللعاب، وتكسر الأسنان، كان لدى بعض هؤلاء المرضى أيضًا هلوسات مزعجة، مثل الحشرات التى تزحف على جلدهم".

وأجرى الباحثون سلسلة من الاختبارات تصوير الدماغ واختبارات السموم للتأكد من أن مرض الدماغ ليس اضطرابًا تنكسيًا عصبيًا معروفًا.

ويتعاون الباحثون مع مجموعات وطنية مختلفة وخبراء صحة مختلفين لمعرفة ماهيته وكيفية حدوثه.