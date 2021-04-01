مرصد الأزهر يدين اغتيال ثلاث موظفات فى حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بأفغانستان

كتب لؤى على

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اغتيال مسلحين لثلاث موظفات يعملن ضمن حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى أطلقتها السلطات فى جميع أنحاء أفغانستان، فى هجومين منفصلين، أول أمس الثلاثاء 30 مارس، فى مدينة جلال آباد بولاية "ننجرهار" شرق البلاد، وقد تسبب هذا العمل الإرهابى فى توقف حملة التطعيم مؤقتًا بالولاية الأفغانية، ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن هذا الحادث حتى الآن.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن استهداف الإرهابيين لهؤلاء العاملات في المجال الصحي ممن كرسن حياتهن لحماية الأطفال وتحصينهم ضد مرض خطير مثل شلل الأطفال في أفغانستان يتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، معتبرًا هذا العمل الإرهابي أبشع دليل على كذب وتزييف الأفكار التي طالما نادت بها التنظيمات المتطرفة لتجميل صورتها في أعين عناصرها والداعمين لها.