مرصد الأزهر يدين اغتيال ثلاث موظفات فى حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بأفغانستان

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اغتيال مسلحين لثلاث موظفات يعملن ضمن حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى أطلقتها السلطات فى جميع أنحاء أفغانستان، فى هجومين منفصلين، أول أمس الثلاثاء 30 مارس، فى مدينة جلال آباد بولاية "ننجرهار" شرق البلاد، وقد تسبب هذا العمل الإرهابى فى توقف حملة التطعيم مؤقتًا بالولاية الأفغانية، ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن هذا الحادث حتى الآن.
وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن استهداف الإرهابيين لهؤلاء العاملات في المجال الصحي ممن كرسن حياتهن لحماية الأطفال وتحصينهم ضد مرض خطير مثل شلل الأطفال في أفغانستان يتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، معتبرًا هذا العمل الإرهابي أبشع دليل على كذب وتزييف الأفكار التي طالما نادت بها التنظيمات المتطرفة لتجميل صورتها في أعين عناصرها والداعمين لها.
وكان قد أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف استهداف إحدى الكنائس بمدينة "ماكاسار" فى إندونيسيا، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات الدينية عند المسيحيين الكاثوليك، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل.
وأدان مرصد الأزهر، فى بيان، بأشد العبارات هذه الهجمات التى تهدف إلى بث الفتنة والفرقة وزعزعة استقرار المجتمعات، واستبدال الأمن بالخراب والدمار، محذرا من استغلال الجماعات الإرهابية مجددا للمناسبات الدينية للعودة من جديد؛ لذا يجب على كل الجهات المعنية اليقظة لمثل هذه المحاولات التى تحاول الجماعات الإرهابية تنفيذها كلما سنحت الفرصة لها.
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