مدير مكتبة الإسكندرية: السلعة الثقافية هى الأغلى والأهم فى مصر

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، الخميس، لقاءً فكريا يحمل عنوان "ثروت عكاشة.. بين السياسة والثقافة".

بحضور الدكتور أحمد عكاشة الطبيب النفسي العالمي ومستشار السيد الرئيس للطب النفسي والتوافق المجتمعي، للمشاركة في هذا اللقاء الذي يعقد بالمقر الرئيسي للمكتبة بمدينة الإسكندرية.

وأشار إلى أن ثروت عكاشة، له العديد من الإنجازات، وأن مكتبة ستظل تحمل في كل مناسبة تحمل ذكرى ثروت عكاشة في القلب والعقل معا.

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن وزيرة الثقافة أخبرتني إن عام 2021 هو عام ثروت عكاشة، لكن بعد ما قدمه لا يكفي عام واحد للحديث عنه.

وأشار إلى أن يكفي لثروت عكاشة أن يكون فقط من الضباط الأحرار، مقدما الشكر لمكتبة الإسكندرية على الاحتفال بأحد رواد الثقافة في مصر، حتى يعلم الأجيال الجديدة بتاريخ ثروت عكاشة.