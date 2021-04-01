محافظ كفر الشيخ: تلقينا 119 ألفا و342 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أن التصالح كان فرصة منحتها الدولة للمواطنين، خلال الأشهر الماضية، وانتهت فترة التصالح أمس بنهاية شهر مارس الماضى، فى ظل ما قدمته المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ50 جنيهاً، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.