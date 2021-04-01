اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: تلقينا 119 ألفا و342 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء

الخميس، 01 أبريل 2021 03:54 م
محافظ كفر الشيخ: تلقينا 119 ألفا و342 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 119 ألفا و342 طلب للتصالح فى مخالفات البناء، بقيمة 534 مليونا و781 ألف جنيه، وأن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أن التصالح كان فرصة منحتها الدولة للمواطنين، خلال الأشهر الماضية، وانتهت فترة التصالح أمس بنهاية شهر مارس الماضى، فى ظل ما قدمته المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ50 جنيهاً، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.

 


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التصالح في مخالفاتء البناء

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