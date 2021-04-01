اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تتابع مخطط تطوير 28 قرية بكفر سعد ضمن "حياة كريمة"

الخميس، 01 أبريل 2021 02:33 م
محافظ دمياط تتابع مخطط تطوير 28 قرية بكفر سعد ضمن "حياة كريمة" جانب من الاجتماع
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً، اليوم الخميس، مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، واللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، والدكتور أحمد أنيس استشارى جهاز التعمير، والمهندس محمد جمال بجهاز التعمير، والمهندس محمد عطية ممثل الجهة الاستشارية لجهاز التعمير، والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ورؤساء شركات المرافق و مديرى المديريات.

 
وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى بمخطط تطوير 28 قرية بكفر سعد المدرجين بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه رئيس الجمهورية بمبادرة "حياة كريمة".
 ‏
كما تم استعراض شامل للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمقترحة بكافة القطاعات ورصد المعوقات والوقوف على الحلول المقترحة لها. 
 
وفى هذا الصدد بحثت "المحافظ" المشروعات الجارى تنفيذها والمقترحة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تتضمن تطوير لمحطات مياه الشرب للمناطق غير المدعومة ومد شبكات رئيسية وتدعيم وإحلال وتجديد للخطوط المتوفرة وفيما يخص الصرف الصحى، والذى يمثل مطلباً مهماً لسكان القرى، شملت خطة التطوير توفير هذه الخدمات للقرى غير المخدومة.
 
وبحثت محافظ دمياط، إمكانية توفير أراضي لإنشاء محطات رفع بقرى كفر الغاب والوسطاني وعزب أم الرزق، وفيما يخص قطاع الصحة تم بحث أعمال تطوير ورفع كفاءة لـ25 منشأة صحية وإمكانية توفير قطع أراضي للمنشآت الصحية المزمع إقامتها.
 
وفي سياق متصل، وجهت الدكتورة منال بالتنسيق المستمر بين كافة القطاعات والجهات المعنية وجهاز تعمير الساحل الشمالي لتنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، والذى يعد استكمالاً لمسيرة التنمية ، على الوجه الأكمل لتوفير خدمات متكاملة للمواطنين.

 


دمياط

اخبار دمياط

حياة كريمة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يناقش تقارير تطوير 36 قرية بشبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس، 01 أبريل 2021 01:33 م

قافلة طبية مجانية بقرية تنيدة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالوادى الجديد

الخميس، 01 أبريل 2021 11:57 ص

7.5 مليار جنيه حجم استثمارات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" نهاية 2020

الخميس، 01 أبريل 2021 11:49 ص

الجزيرة الخضراء بكفر الشيخ على موعد مع التطوير ضمن "حياة كريمة".. توصيل الغاز الطبيعي ومد خطوط فايبر للتحول الرقمي وخدمة الغاز الطبيعى.. الأهالي: نحتاج مدرسة واستكمال الصرف الصحي ورفع كفاءة شبكة المياه

الخميس، 01 أبريل 2021 11:40 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة