محافظ دمياط تتابع مخطط تطوير 28 قرية بكفر سعد ضمن "حياة كريمة"

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى بمخطط تطوير 28 قرية بكفر سعد المدرجين بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه رئيس الجمهورية بمبادرة "حياة كريمة".

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كما تم استعراض شامل للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمقترحة بكافة القطاعات ورصد المعوقات والوقوف على الحلول المقترحة لها.

وفى هذا الصدد بحثت "المحافظ" المشروعات الجارى تنفيذها والمقترحة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تتضمن تطوير لمحطات مياه الشرب للمناطق غير المدعومة ومد شبكات رئيسية وتدعيم وإحلال وتجديد للخطوط المتوفرة وفيما يخص الصرف الصحى، والذى يمثل مطلباً مهماً لسكان القرى، شملت خطة التطوير توفير هذه الخدمات للقرى غير المخدومة.

وبحثت محافظ دمياط، إمكانية توفير أراضي لإنشاء محطات رفع بقرى كفر الغاب والوسطاني وعزب أم الرزق، وفيما يخص قطاع الصحة تم بحث أعمال تطوير ورفع كفاءة لـ25 منشأة صحية وإمكانية توفير قطع أراضي للمنشآت الصحية المزمع إقامتها.

وفي سياق متصل، وجهت الدكتورة منال بالتنسيق المستمر بين كافة القطاعات والجهات المعنية وجهاز تعمير الساحل الشمالي لتنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، والذى يعد استكمالاً لمسيرة التنمية ، على الوجه الأكمل لتوفير خدمات متكاملة للمواطنين.