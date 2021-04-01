اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: تلقينا 6208 طلبات تصالح فى مخالفات البناء بجميع الأحياء

الخميس، 01 أبريل 2021 12:22 م
محافظ بورسعيد: تلقينا 6208 طلبات تصالح فى مخالفات البناء بجميع الأحياء جانب من اجتماع المحافظ
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن استقبال المحافظة 6208 طلبات تصالح بمخالفات البناء من جميع الأحياء، مع انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، للوقوف على آخر المستجدات فى موقف التصالح فى مخالفات البناء، ومتابعة سير العمل بمركز المتغيرات المكانية بالمحافظة والأحياء، بحضور مديرى إدارات التخطيط العمرانى ومركز المتغيرات المكانية.
 
وأكد الغضبان، أن محافظة بورسعيد استقبلت طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين بكافة الأحياء من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالديوان العام والأحياء، لافتا إلى أن بورسعيد حققت معدلات عالية فى هذا الملف، مؤكدا على انتهاء عصر مخالفات البناء، ولن يسمح بعودتها مجددا. 
 
واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مديرى إدارات التخطيط والمتغيرات المكانية حول آخر التطورات فيما يتعلق برصد المخالفات البنائية فى الأحياء وسرعة التعامل معها، مؤكدا أن الدولة اهتمت بهذا الملف لإنهاء أى مخالفات فى البناء بانتهاء مدة التصالح، حيث إن مركز المتغيرات المكانية بالمحافظة يعمل على سرعة رصد أى مخالفات بنائية والمتابعة الميدانية أولا بأول فى هذا الشأن.

بورسعيد

محافظة بورسعيد

مخالفات البناء

طلبات التصالح

مركز المتغيرات المكانية

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