محافظ القاهرة يقرر فتح جميع الحدائق غدا الجمعة مجانا للأطفال الأيتام

كتب سيد الخلفاوى

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان غدا الجمعة، للأطفال بدور الأيتام والجمعيات الأهلية بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.



وفى هذا السياق، يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الاحتفالية التى ستقيمها محافظة القاهرة بمناسبة "يوم اليتيم" للأطفال الأيتام بمساكن المحروسة التى أقامتها الدولة بديل العشوائيات وذلك غدا الجمعة، عقب صلاة الجمعة بمساكن المحروسة 1 بمدينة السلام 2 ، بمنطقة النهضة خلف نادى الإنتاج الحربى.



وفى الجمعة الأولى من شهر أبريل تحل مناسبة يوم اليتيم، حيث تقوم جميع أجهزة الدولة والمجتمع المدنى بمساعدة الأيتام وتنظيم الاحتفالات لإدخال السرور عليهم، و​اليتيم هو من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم؛ أى قبل البلوغ، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، لقول النبى صَلَى اللهُ عليهِ وآله وصحبه وسلم: "لا يُتْمَ بعد احتلام"، وهناك اللطيم وهو الذى فقد كلا الوالدين، وكل لطيم يتيم إن كان ذلك قبل البلوغ، وليس كل يتيم لطيمًا لأن اليتيم هو من مات عنه الأب قبل البلوغ واللطيم من مات عنه الوالدان.