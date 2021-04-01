محافظ الشرقية: تخصيص موقعين بالزقازيق لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم توفير موقعين بمدينة الزقازيق لعمل مجتمعات عمرانية كاملة لأهالينا ونقل الأماكن العشوائية وتقليل الكثافة السكانية تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المدن.

وأضاف فى تصريحات صحفية: هناك خدمة مميزة تسعى المحافظة لتقديمها للمواطنين وخطة تدريب لفريق جيد من العاملين والشباب والاستعانة بأحد خبراء التدريب للتدريب على كل المستويات تخطيط استراتيجى وتميز وتصالح، للعمل على التطوير.

يذكر أنه وقع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بروتوكول تعاون للانطلاق فى تنفيذ المشروع القومى للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى والذى من المقرر تنفيذه فى مدينه الزقازيق بمنطقه الـ 83 فدانا بقرية كفر الحمام وأرض المدرسة الثانوية بمنطقة الحريرى لإنشاء 7800 وحدة سكنية مزوده بكافة الخدمات الأساسية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبى المحافظ وسعد الفروماى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والمستشار العسكرى للمحافظة وممثلى الجهات والهيئات والشركات المشاركة فى تنفيذ المشروع" الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – شركة مياه الشرب والصرف الصحى – مديرية الطرق – شركة الكهرباء – شركة الغاز".

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ‘ننا نستطيع أن ننتهى من 50% من مشكلات الصرف الصحى بمراكز ومدن المحافظة خلال الفتره القادمة إلى أن هناك مركز الحسينية الذى تم إختياره فى مبادرة تطوير الريف المصرى وتطوير 41 قرية.

وبالنسبة لملف التصالح أشار المحافظ إلى أن المراكز التكنولوجية استقبلت حوالى 246 ألف طلب وهذا يمثل أكثر من 98% من المخالفات التى تم رصدها، حيث تسعى الدولة لتقنين الأوضاع والتيسير على المواطنين من خلال حزمة من التسهيلات والتيسيرات على المواطنين للدخول تحت منظومة الدولة والعمل على توفير الخدمات الأساسية.