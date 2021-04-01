محافظ الدقهلية: مصنع السكر ببلقاس صرح عملاق ومن أكبر المصانع بالشرق الأوسط

الدقهلية شريف الديب

زار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، شركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر ببلقاس، استقبله خلالها المحاسب درويش غنيم رئيس مجلس إدارة مصانع السكر والعضو المنتدب، والمهندس محمد حافظ رئيس مصانع الدقهلية، وذلك بحضور الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس مركز ومدينة بلقاس.

وقال المحافظ، خلال الزيارة فخور بوجودى داخل هذا الصرح العملاق الذى يعد من أكبر المصانع لإنتاج وتكرير السكر فى الشرق الأوسط على أرض الدقهلية تلك المحافظة الرائدة فى كافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية .

وأكد دعمه الكامل لهذه الشركة العملاقة التى تسهم فى إنتاج 350 ألف طن سكر سنويا و140 ألف طن من مخالفات البنجر و130 ألف طن من المولاس يتم تصديرهم سنويا ويعمل بالشركة أكثر من 1500 عامل.

وأضاف المحافظ، أن هذه الشركة تساهم مع الشركات المصرية المنتجة للسكر فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والتى تصل إلى 800 ألف طن سنويا.

كما قال مختار: إن زيارتى اليوم هى للتعرف على الشركة ودورها فى خدمة مزارعى الدقهلية والمحافظات المجاورة والنهوض بالاقتصاد المصرى من خلال زيادة معدلات الإنتاج، مؤكدا ضرورة قيام الشركة بمسئوليتها المجتمعية بالمشاركة الفعالة فى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى دعم المشروعات الخدمية لأهالى بلقاس.

ومن جهة أخرى، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن منتجات مصانع الدقهلية للسكر مطابقة للمواصفات الأوربية والعالمية، وأن كافة شركات الأدوية فى مصر لا تستخدم إلا سكر الدقهلية فى صناعة الأدوية لمطابقته المواصفات الطبية المطلوبة.

كما قام المحافظ، عقب لقائه بالعاملين بشركة الدقهلية للسكر بجولة داخل المصانع شاهد فيها مراحل إنتاج البنجر منذ دخوله إلى المصانع وحتى الإنتاج النهائى للسكر، واستمع إلى عدد من مسئولى الإنتاج بالمصانع الذين شرحوا المراحل المختلفة لعملية تكرير وتصنيع السكر.

وأعرب عن سعادته بزيارة الشركة والروح الوطنية التى لمسها بين العاملين، قائلا إن مبيعات الشركة السنوية التى تصل إلى 2,8 مليار جنيه تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ونأمل أن يرتفع حجم الإنتاج وبالتالى المبيعات، وذلك لأنه كلما ارتفع حجم الإنتاج قلت الفجوة بينه وبين الاستهلاك وقل استيراد السكر من الخارج وبالتالى توفير ملايين الدولارات والتى تخصصها الدولة للاستيراد.

وفى نهاية الزيارة قام المحاسب درويش عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة المصانع بتسليم درع الشركة ودرع مصانع الدقهلية إلى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لدعمه المتواصل لمصانع الدقهلية للسكر وتذليل كافة العقبات لزيادة معدل الإنتاج.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المصانع فى عام الصناعة لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى.