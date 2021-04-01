محافظة القاهرة تنفذ حملات وندوات لدعم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية

كتب سيد الخلفاوى

نظمت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة حملة تنشيطية خدمية مجانية موسعة لدعم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، تحت شعار "حقك تنظمى" ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأشار الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن الحملة تم تنفيذها على مرحلتين المرحلة الأولي تم تنفيذها من يوم 14 - 18 مارس الماضى وشملت مناطق ( المطرية ـ السلام 2 ، المرج ، حلوان ، القاهرة الجديدة ، التبين ، البساتين ) والمرحلة الثانية بدأت يوم 21 - 25 مارس المنقضى، وشملت مناطق (عين شمس، مصر القديمة، دار السلام، السلام أول، حدائق القبة، المعصرة، 15 مايو).

وأضاف مدير مديرية الشئون الصحية، أن الحملة هدفها رفع الوعى وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات، خاصة فى المناطق المحرومة من الخدمات، بالاضافة إلى تقديم خدمات المشورة من خلال أخصائيين النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية ويتم التركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول.

وأكد مدير المديرية، أن الحملة شملت عقد ندوات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومردوده على صحة الأم والطفل، مشيرًا إلى إنه تم خلال الحملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين فئات الجمهور وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.