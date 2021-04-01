اليوم السابع
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محاضرة للدكتور أسامة الأزهرى بمركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية بحضور المفتى

الخميس، 01 أبريل 2021 02:43 م
محاضرة للدكتور أسامة الأزهرى بمركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية بحضور المفتى الدكتور أسامة الأزهرى
كتب لؤى على

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يعقد مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS محاضرة يلقيها الدكتور أسامة الأزهري بعنوان " الإمام الليث بن سعد .. فقه الحضارة " ، وذلك الساعة 7 مساء ، يوم الأحد 4 أبريل 2021 ، بمقر المركز بحي جاردن سيتي بالقاهرة، وذلك فى حضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ، ومفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة ، والشيخ الحبيب علي الجفري.

 

تبدأ المحاضرة الساعة 7 مساء وتنتهي الساعة 8:30 مساء عقب المحاضرة يأتى ذلك بمناسبة فوز الدكتور أسامة الأزهري  بجائزة " الإمام الليث بن سعد العالمية " لعام 2020 .. عن موسوعته الرائدة " جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين ".


اسامة الازهرى

الحبيب على الجفرى

على جمعة

مفتى الجمهورية

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