اليوم السابع
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مجلس جامعة الإسكندرية يقرر إنشاء "جامعة أهلية".. اعرف التفاصيل

الخميس، 01 أبريل 2021 10:22 ص
مجلس جامعة الإسكندرية يقرر إنشاء "جامعة أهلية".. اعرف التفاصيل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية- فريق المحافظات

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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن مجلس الجامعة وافق فى اجتماعه على إنشاء "جامعة الإسكندرية الأهلية"، موضحاً أن الجامعة الأهلية الوليدة تهدف إلى المنافسة العالمية في كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا، وستكون قائمة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف قنصوه أن كافة التخصصات ستكون متسقة مع المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية التي تشهدها مصر حاليا، وما تتطلبه تلك المشروعات القومية من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وأوضح قنصوه أن "جامعة الإسكندرية الأهلية" سوف تستفيد من الإمكانيات البشرية والمراكز المعملية والبحثية بجامعة الإسكندرية الحكومية لتحقيق التكامل بينهما، وسوف يتم تشكيل لجنة لإتمام الدراسات اللازمة الخاصة بالجامعة الأهلية وتحديد موقعها الجغرافي والكليات والأقسام العلمية واللوائح المنظمة لها.
 
 
 
 

 

 


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