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مجلس جامعة أسوان يوافق على إنشاء مرحلة الدراسات العليا بكليتى التجارة والألسن

الخميس، 01 أبريل 2021 10:04 م
مجلس جامعة أسوان يوافق على إنشاء مرحلة الدراسات العليا بكليتى التجارة والألسن جامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن

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وافق مجلس جامعة أسوان فى اجتماعه اليوم الخميس، على بدء الدراسات العليا بكليتى التجارة والألسن. وأعرب مجلس جامعة أسوان فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بعمل رئيس الجامعة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث قطارى سوهاج، مؤكدا أن جامعة أسوان قيادة وأعضاء هيئة تدريس وجهاز إدارى وطلاب يتقدمون بخالص التعازى لأسر الضحايا، متمنيا من الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وافتتح الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان أعمال المجلس رقم (104) وبحضور الدكتور مجدى محمد على نائب رئيس جامعة أسوان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عمداء الكليات ومستشارى رئيس جامعة أسوان.

كما وافق المجلس على إنشاء مرحلة الدراسات العليا بكلية التجارة، ووافق على إنشاء مرحلة الدراسات العليا بكلية الألسن، وعلى ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد، وشملت الترقيات أعضاء هيئة تدريس فى كليات الهندسة والعلوم والتربية والزراعة، كما وافق المجلس على منح درجات الدكتوراه والماجستير لأعضاء هيئة تدريس فى كليات العلوم وكلية الطب والتربية وهندسة الطاقة فى التخصصات العلمية المختلفة.


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