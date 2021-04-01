اليوم السابع
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مبعوثة أمريكية: مجلس الأمن الدولي قلق من مأزق الانتخابات في الصومال

الخميس، 01 أبريل 2021 06:00 ص
مبعوثة أمريكية: مجلس الأمن الدولي قلق من مأزق الانتخابات في الصومال مجلس الأمن
(رويترز)

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 قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية عبر عن قلقه بسبب أزمة في الصومال بخصوص إجراء انتخابات جديدة.

وانتهت الشهر الماضي فترة ولاية الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد دون اختيار خليفته وكان من المفترض أن ينتخب البرلمان الصومالي رئيسا جديدا في الثامن من فبراير لكن جرى تأجيل الانتخاب لأنه لم يتم بعد اختيار مشرعين جدد.

وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد في مؤتمر صحفي افتراضي بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا إن المجلس "أشار إلى الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بين زعماء الحكومة الاتحادية في الصومال وزعماء الولايات الاتحادية" على تنفيذ نموذج انتخابي معدل.

وأضافت أن أعضاء المجلس أبدوا قلقهم بسبب المأزق المستمر ودعوا "زعماء الصومال إلى الانخراط في حوار بناء في أقرب فرصة ممكنة دون شروط مسبقة لحل الخلافات العالقة".

 

 

 

 


الصومال

مجلس الأمن

الأمم المتحدة

واشنطن

سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة

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