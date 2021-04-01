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مبادرات للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم للأطفال الأيتام بكفر الشيخ

الخميس، 01 أبريل 2021 11:39 م
مبادرات للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم للأطفال الأيتام بكفر الشيخ الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
كفرالشيخ - محمد سليمان

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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه سيتم تقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم للأطفال الأيتام بـ3 دور للرعاية، وتقديم الرسائل التوعوية الاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للمشرفات بدور الأيتام، وذلك بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة".

وأضافت سلام، أنه سيتم التوعية للوقاية من فيروس كورونا من قبل فرق التثقيف الصحى، كما يشارك فريق التواصل المجتمعي ستشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم في عيدهم السنوى، داخل دور الأيتام، حرصا على تقديم الدعم الصحي للأطفال وتقديم رسائل توعوية اتباع السلوكيات الصحية السليمة.

وتشهد 3 دور أيتام بمحافظة كفر الشيخ "دار الأمل، ودار الأيتام الرضع "، صباح غد الجمعة، حملة لرفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، من خلال فريق للتواصل المجتمعي بوزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الصحة بكفر الشيخ وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم، في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق رؤية مصر 2030.

 

 


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محافظة كفر الشيخ

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كورونا

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