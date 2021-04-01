ما هى علاقة ألعاب الفيديو والصرع؟ تعرف كيف تتتعامل مع النوبة

كتبت أمل علام

تعتبر ألعاب الفيديو طريقة شائعة للترفيه بين الأطفال والبالغين، واكتسبت أنشطة الألعاب الكثير من الأهمية وسط وباء كورونا وكان هذا بسبب فترة الإغلاق الممتدة التي تطلبت من الناس البقاء في منازلهم، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews.

وقال الموقع: "يعتقد بعض الآباء أن ألعاب الفيديو تروج للعنف، وهذا قد يدفع أطفالهم إلى تطوير ميول عنيفة، وكان العنف الناشئ عن ألعاب الفيديو العنيفة موضوعًا قابلًا للنقاش بين الناس لبعض الوقت الآن، ومع ذلك أدت ألعاب الفيديو أيضًا إلى تحسين الوظيفة الإدراكية وحل المشكلات والمهارات الحركية بين الأشخاص الذين يمارسون ألعاب الفيديو".

الألعاب وتحدياتها

وأضاف الموقع أن ألعاب الفيديو على الرغم من أنها يمكن أن تساهم في تحسين الوظيفة الإدراكية إلا أنها تأتى مع مجموعة من التحديات، التى قد تسبب لهم ضررًا عاطفيًا أو جسديًا، واعترفت منظمة الصحة العالمية باضطراب الألعاب كنوع من الاضطرابات في مايو 2019، ومع ذلك في عام 2020 خلال وباء كورونا أعربت المنظمة عن دعمها لألعاب الفيديو نظرًا لقدرتها على تعزيز التباعد الاجتماعي وتقليل النشاط في الهواء الطلق.

ما هو الصرع؟

الصرع هو اضطراب عصبي يمكن أن يؤدي إلى نوبات متكررة ناتجة عن أي خلل وظيفي في الدماغ ناتج عن نشاط غير طبيعي للنشاط الكهربائي للدماغ أو خلل في النواقل العصبية، موضحا إن الأطفال، خاصة الإناث، هم أكثر عرضة لهذه الحالة مقارنة بالبالغين والذكور، ولا يوجد علاج محدد لهذه الحالة ولكن يمكن السيطرة على أعراضها بمساعدة المختصين والأدوية.

العلاقة بين العاب الفيديو والصرع

قد يتجاهل بعض الأشخاص إمكانية حدوث محفز الصرع أثناء نشاط الألعاب، ومع ذلك يمكن أن تؤدي ألعاب الفيديو إلى حدوث نوبات لدى الأشخاص الذين يعانون من صرع الحساسية للضوء، وصرع الحساس للضوء هو نوع من الصرع الذي يمكن أن يسبب نوبات بسبب التعرض لأنماط جريئة ومتناقضة ونابضة بالحياة، بالإضافة إلى الأضواء الساطعة، لهذا السبب بالذات غالبًا ما تضع ألعاب الفيديو تحذير إخلاء مسئولية قبل أي تسلسل ضوئي وامض، حيث يُعرف هذا النوع من الصرع باسم "نوبات الصرع الناتجة عن ألعاب الفيديو".

أثناء النوبة ماذا أفعل؟

قد يعاني الشخص الذي يعاني من نوبة من ارتعاش في الأطراف، وتيبس في العضلات، وفقدان السيطرة على المثانة، وفقدان الوعي، وضربات التنفس غير المنتظمة، وبمجرد أن تبدأ هذه الأعراض لا يمكن إيقاف النوبة، إذا استمرت النوبة لأكثر من 5 دقائق، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ عندما يمر شخص ما بنوبة تأكد من القيام بما يلي: تأكد من سهولة تنفسهم عن طريق إمالة رأسهم للخلف وفتح فكهم برفق.

لمنع الشخص من الاختناق دحرجه إلى جانبه، وحاول أن تعطيه طعاما خلال هذه الحالة، قم بإزالة جميع العناصر المحيطة التي يمكن أن تؤذيه، ولا تحاول الضغط على الشخص بقوة.