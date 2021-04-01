ماراثون للدراجات الهوائية لتحسين اللياقة البدنية للعاملين بمياه سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

سلمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج صباح اليوم، 50 دراجة للعاملين بالشركة بنظام التقسيط بهدف دفعهم لممارسة الرياضة لتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وذلك في إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بصحة المصريين، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أنه على هامش فعاليات تسليم الدراجات تم تنظيم ماراثون للدراجات الهوائية بالكورنيش الشرقي لحث العاملين على المشاركة في الأنشطة الرياضية ودفعهم لممارسة الرياضة.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم تسليم 50 دراجة للعاملين بالشركة خلال العام الماضي وأن الشركة تنظم برامج رياضية متنوعة تتضمن ممارسة الجرى والمشى وتمارين اللياقة البدنية وكمال الأجسام والسباحة وكرة القدم وذلك لحث العاملين على ممارسة الرياضة والإهتمام باللياقة البدنية.

يذكر أن المهندس محمد بدرى ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أعلن قبل ذلك عن تنظيم ماراثون للدراجات، بالتعاون مع اتحاد دراجى سوهاج، من أمام قصر ثقافة سوهاج مروراً بكوبرى سوهاج أخميم وجامعة سوهاج ووصولاً لقرية نيدة بمركز أخميم، بهدف دعم خطط الدولة الرامية لتشجيع جميع فئات المجتمع لجعل الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك أولوية وثقافة حياة، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائى بقرية نيدة بمركز أخميم بسوهاج، الذى تنطمه الشركة تحت شعار "النقطة بتفرق".

وأوضح المهندس محمد بدرى ، أن فعاليات الأسبوع المائى بقرية نيدة، تضمنت أيضاً، تنفيذ حملة لطرق أبواب مواطنى القرية، وإجراء استطلاع لرأى المواطنين للتعرف على جودة الخدمات المُقدمة، بجانب توعية المصلين خلال خطبة الجمعة بأهمية الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار وعدم تلويث مصادر المياه وترشيد الاستهلاك.



جانب من مارثون شركة مياه الشرب