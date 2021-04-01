مؤسسة حياة كريمة تسدد قيمة التصالح لمخالفات البناء لـ22 أسرة بإجمالى 61 ألف جنيه

أعلنت مؤسسة حياة كريمة دفع جدية التصالح لعدد 22 أسرة، بإجمالى مبلغ 61 ألف جنيه، فى 5 محافظات وهم (الغربية - الوادى الجديد - سوهاج - المنوفية - الجيزة) وذلك مع أنتهاء الموعد المحدد لسداد جدية التصالح فى مخالفات البناء.
وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن ذلك يأتى سعياً لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجا من خلال مبادرة التصالح حياة - بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية.
يذكر أن مبادرة التصالح حياة كريمة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، كمحاولة من المؤسسة لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، من خلال المساهمة فى دفع قيمة جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية.
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