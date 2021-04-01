اليوم السابع
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الخميس، 01 أبريل 2021 11:37 م
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لجنة من وزارة التخطيط تتفقد موقع مستشفى بنها التخصصى الجديد بـ1.6 مليار جنيه

الخميس، 01 أبريل 2021 11:36 م
لجنة من وزارة التخطيط تتفقد موقع مستشفى بنها التخصصى الجديد بـ1.6 مليار جنيه وفد وزارة التخطيط يتفقد موقع المستشفى التخصصى الجديد
القليوبية إبراهيم سالم

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استقبل الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، اليوم الخميس، وفدا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لزيارة موقع بناء المستشفى التخصصي الجديد.

وأوضحت كلية الطب ببنها، أنه سيتم تأسيس المستشفى لتكون أكبر صرح طبي يضم جميع التخصصات الطبية فى القليوبية، بسعة 450 سريرا، مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، حيث تم خلال الزيارة الوقوف على خطة البدء في بناء وتجهيز المستشفى ووضع الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الضخم.

ومن ناحيته أشار الدكتور مصطفى القاضي، إلى أهمية هذا المشروع الطبي، بما يعود بالنفع على قاطني محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة لها، حيث سيقدم المستشفى الجديد خدمات تخصصية تحتاجها المحافظة والمحافظات المجاورة، وسيرتقى بتلك الخدمة لمستوى أفضل.

وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق، قد قاموا بوضع حجر أساس مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الجديد والمقام على مساحة 9033 متر مربع، ويتكون من 2 بدروم بالإضافة إلى دور أرضي، و7 أدوار متكرر، بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

خلال تفقد موقع إنشاء المستشفى
خلال تفقد موقع إنشاء المستشفى

 

وفد وزارة التخطيط يتفقد موقع المستشفى التخصصى الجديد
وفد وزارة التخطيط يتفقد موقع المستشفى التخصصى الجديد

 


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