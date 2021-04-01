كيف أثرت جائحة كورونا على دخل المصريين بنهاية 2020؟ انفو جراف

كتب: مدحت عادل

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن جائحة كورونا تسببت في حدوث تغير ملموس في دخل الأسرة، وفى المقابل نجد بعض الأنشطة الاقتصادية التي تأثرات بالجائحة مما أدى إلى انخفاض مباشر في الطلب على العمالة بسبب انخفاض الطلب على النشاط وغلق بعض المنشآت وانخفاض الأجر وإغلاق المدارس والجامعات لفترات مؤقتة وأيضا انخفاض مساعدات الجمعيات الأهلية.



انفو جراف

ونشر جهاز الإحصاء بالإنفو جراف، الأسباب التي أدت إلى انخفاض دخل الأفراد في ظل أزمة كورونا، فكانت أعلى نسبة تخفيض الأجر بنسبة 34.4%، يليها غلق النشاط نهائيا بنسبة تصل إلى 32%، ثم الإجراءات الاحترازية حيث بلغت 12.5%، وتتقارب هذه النسب بكل من الحضر والريف.

وأوضحت النتائج وجود تغيرات بسيطة في نسب طرق تصرف الأسر في حالة عدم كفاية الدخل للوفاء باحتياجاتها، وارتفعت نسب الأسر التي تعتمد على بيع جزء كبير من الممتلكات ليصل إلى 2.1%، مقابل 0.5% في الدراسة السابقة، وكذلك الانخفاض الطفيف في باقي الطرق التي تتبعها الأسر مع زيادة اعتماد الأسر على مبدأ الاستغناء عن جزء من احتياجاتها الأساسية ومحاولة التكيف مع نقص الدخل.



اسباب انخفاض الدخل

وأجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دراسة خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي، شملت 13 ألف أسرة معيشية من عينة بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك عام 2019/2020، وتقارن التغيرات بين نتائج التقرير الأخير للجهاز وما طرأ من تغيرات خلال الربع الأخير من عام 2020، لتتبع أثار الفيروس على الأسرة المصرية.