"كاش كول" تفوز بجائزة الشركة الأكثر ابتكارا في مجال التكنولوجيا المالية من bt100

فازت شركة "كاش كول" - الشركة الشقيقة لـ"فيكتوى لينك"- بجائزة الشركة الأكثر ابتكارا فى مجال التكنولوجيا المالية خلال احتفالية bt100 في دورته الرابعة، التي عقدت يوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، وذلك لدورها الرائد في نشر الدفع الاليكتروني، ودعم عملية التحول الرقمي، وقد تسلمت السيدة إنجي الصبان الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك وعضو مجلس إدارة شركة كاش كول الجائزة من المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وماجد شوقي رئيس مجلس إدارة البورصة الأسبق.









وانطلقت شركة «كاش كول» خلال الربع الأخير لعام 2018، بهدف تقديم خدماتها المالية المتنوعة في مجال الدفع الالكتروني، لتحصيل الفواتير وخدمات شحن الرصيد، باستخدام أحدث التقنيات العالمية، وخلال فترة عملها في السوق استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في توفير خدمات مبتكرة بشكل سريع من خلال نشر آلاف الماكينات للدفع الإلكتروني في جميع المحافظات، إنطلاقا من دورها في دفع وتعزيز الشمول المالى وتطوير مجتمع لا يعتمد على أوراق نقدية.

وقالت إنجى الصبان، الرئيس التنفيذي لشركة فيكتورى لينك وعضو مجلس إدارة شركة كاش كول: "يسعدنى فوز شركة كاش كول بجائزة تحتفل بأهم انجازاتها المبتكرة التي توصلت إليها في مجال التكنولوجيا المالية في احتفالية bt100 التي تكشف عن أكبر النجاحات الاقتصادية في مصر طبقآ لمعايير علمية وضعها كبار الخبراء الاقتصاديين المشاركين في اختيار الفائزين، وتهدف كاش كول إلى دعم عملية الشمول المالى من خلال التوسع في خدمات التكنولوجيا المالية، وذلك يأتي في اطار دعم رؤية الحكومة لتحقيق التحول الرقمى في عام 2030 "



وتنعقد احتفالية bt100 برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته خلال الثلاث سنوات الماضية، وأصبحت من كبرى الفعاليات التي تكرم وتحتفى بعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف القطاعات الاستثمارية والمالية والمصرفية والتجارية.