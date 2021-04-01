قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 16 فلسطينيا فى الضفة الغربية

وكالات

أصيب عدد من الفلسطينيين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين لمقام يوسف شرق نابلس صباح اليوم الخميس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في بيان، ان عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اقتحموا "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف أداء طقوس تلمودية، حيث اندلعت مواجهات خلال الاقتحام بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، 16 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

واشار نادي الأسير الفلسطيني الى ان قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وطوباس ونابلس ورام الله والبيرة وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الستة عشر بزعم أنهم مطلوبون.