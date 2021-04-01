اليوم السابع
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قناة السويس تكرم المشاركين فى تعويم السفينة الجانحة اليوم فى احتفالية كبرى

الخميس، 01 أبريل 2021 08:00 ص
قناة السويس تكرم المشاركين فى تعويم السفينة الجانحة اليوم فى احتفالية كبرى السفينة الجانحة بقناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

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يقيم الفريق ‏أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، احتفالية فى الـ10 من صباح اليوم الخميس، لتكريم العمال والقباطنة الذين شاركوا فى عملية تعويم السفينة العملاقة "إيفر جيفن"، التى كانت جانحة فى النقطة 151 ترقيم القناة، وذلك بالصالة المغطى لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

‏‏ونجحت جهود هيئة قناة السويس، فى تعويم السفينة الجانحة، وتم قطرها إلى بحيرات الإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.

وبدأت قناة السويس، التحقيقات مع السفينة إيفرجيفين التى تم تعويمها فى قناة السويس، والذى سوف يتضمن ما إذا كان قائد السفينة استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل شحوط السفينة، وأسباب وقوع الحادث، لتحديد من تقع على مسؤوليته التعويضات التى سوف تدفع للمتضررين من توقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام بمياه القناة.

وقال مصدر بهيئة قناة السويس، إنه إذا رفضت السفينة والشركة المستأجرة لها الاستجابة للتحقيقات وتوفير كافة المعلومات ستتحول إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ على السفينة بالمحتويات التى عليها داخل قناة السويس لحين حل الخلاف القائم.

 

السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

قناة السويس

EVER GIVEN

السفينة البنمية

سفينة قناة السويس

نجاح تعويم السفينة الجانحة

أسامة ربيع نجاح تعويم السفينة البنمية

مناورات تعويم السفينة الجانحة

شد السفينة الجانحة

إيفر جيفن

ايفر جيفن

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