على صعيد أخر، لقى اثنان من أفراد قوات الأمن حتفهما وأصيب فرد آخر فى انفجار فى مركز للشرطة بمدينة هيرات، وفقا لما أفاد به مسئولو الصحة فى الإقليم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفى السياق، قُتلت ضابطة شرطة فى هجوم شنه مسلحون مجهولون فى مدينة "جلال آباد" بإقليم ننجرهار شرقى البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم فريد خان إن الهجوم وقع حوالى الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلى، عندما كانت الضابطة فى طريقها إلى مقر الشرطة، مضيفا أنه تم القبض على اثنين من المشتبه بهما على خلفية الهجوم.

ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الهجوم.