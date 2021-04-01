أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان مقتل ستة من أفراد قوات الأمن وإصابة عدد آخر فى هجمات منفصلة بإقليم هيرات غربى البلاد، ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الخميس، عن حاكم إقليم هيرات، سيد وحيد قالى، قوله إن 4 من قوات الأمن قتلوا فى هجمات لطالبان على أحياء شينداند وأوبى وبشتون زرغون بالإقليم، وأصيب عدد آخر، مشيرا إلى أن حركة طالبان تكبدت هى الأخرى خسائر بشرية فى الهجمات.
على صعيد أخر، لقى اثنان من أفراد قوات الأمن حتفهما وأصيب فرد آخر فى انفجار فى مركز للشرطة بمدينة هيرات، وفقا لما أفاد به مسئولو الصحة فى الإقليم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفى السياق، قُتلت ضابطة شرطة فى هجوم شنه مسلحون مجهولون فى مدينة "جلال آباد" بإقليم ننجرهار شرقى البلاد.
وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم فريد خان إن الهجوم وقع حوالى الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلى، عندما كانت الضابطة فى طريقها إلى مقر الشرطة، مضيفا أنه تم القبض على اثنين من المشتبه بهما على خلفية الهجوم.
ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الهجوم.
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