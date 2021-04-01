فوائد عصير البطيخ عديدة.. منها يحسن الهضم

كتب - محمود جلال

عصير البطيخ من العصائر الطبيعية المنعشة خلال فصل الصيف، كما تساعد على الشعور بالشبع والحفاظ على برودة الجسم، ومنع الجفاف وتوفير الفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم، والبطيخ منخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية وغني بالألياف والأحماض الأمينية، وفى هذا التقرير نرصد الفوائد الصحية المذهلة لعصير البطيخ خلال فصل الصيف،حسبما نشر في موقع boldsky.

يحافظ على سوائل الجسم

وفقا للبيانات الواردة في وزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي عصير البطيخ على 91.45 جراما من محتوى الماء لكل 100 جرام من العصير، يساعد محتواه المائي العالي في الحفاظ على توازن المعادن في الجسم ويمنح الجسم الشبع، كما أن محتوى السوائل في عصير البطيخ يروي العطش ويمنع الجفاف.

يمنح الطاقة للجسم

حوالي 30 كيلو كالوري من الطاقة لكل 100 جرام من العصير، يعمل كمشروب فوري معزز للطاقة بسبب وجود فيتامين ج وفيتامين أ والمغنيسيوم، من المعروف أن هذه العناصر الغذائية تغذي الخلايا بالطاقة وتزيد من قوتها.

طرد السموم

يساعد البطيخ في طرد السموم من الجسم، كما أن المحتوى العالي من البوتاسيوم في عصير البطيخ يساعد على تحسين وظائف الكلى وتصفية حمض البوليك الزائد والسكر والسموم الأخرى الموجودة في الدم، تقلل البيئة الحرارية بشكل كبير من وظيفة الكلى.

يحسن الهضم

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء والألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، كما يحتوي أيضا على اثنين من الفيتامينات المضادة للأكسدة الحيوية، فيتامين ج وفيتامين أ في عصير البطيخ، يساعد في تحسين عملية الهضم مثل الانتفاخ.

منع ضربة الشمس

من المعروف أن عصير البطيخ يحفز عملية التعرق لإطلاق حرارة الجسم، كما يساعد فيتامين سي الموجود في عصير البطيخ أيضًا على تعزيز المناعة وتقوية الجسم.



عصير البطيخ

خفض حرارة الجسم

عادة ما ترتفع درجة حرارة الجسم خلال فصل الصيف، قد يساعد عصير البطيخ في تقليل حرارة الجسم نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء ويوفر تأثيرًا مهدئًا للجسم.