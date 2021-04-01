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غلق ميدان التحرير أبرزها.. الداخلية تعلن التحويلات المرورية أثناء نقل المومياوات

الخميس، 01 أبريل 2021 06:25 م
غلق ميدان التحرير أبرزها.. الداخلية تعلن التحويلات المرورية أثناء نقل المومياوات الاستعدادات لنقل المومياوات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مروراً بشارع كورنيش النيل، فقد تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد بعد غد، السبت، الموافق 3 أبريل من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8.30 مساء، وذلك على النحو التالى :-
 
▪ غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الاتجاة القادم من الجيزة.
 
▪ غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الإحتفال، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة ، وطريق (مصر – حلوان) فى إتجاه ميدان أثر النبى ، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.
 
▪ غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م
 
▪ وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلةخلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

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غلق الطرق

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