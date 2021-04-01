عاصفة ثلجية تفاجئ سكان مدينة روسية وتعطل حركة السيارات بالشوارع.. فيديو

كتب محمد شعلان

هبت عاصفة ثلجية جديدة على مدينة ماجادان الواقعة فى أقصى الشرق الروسي، ويصفها السكان بأنها عاصفة من الثلوج "الربيعية"، حيث استمرت لمدة 24 ساعة مما أدى إلى انتشار كثيف للثلوج في المدينة الروسية، وهو ما تسبب فى انقطاع الطرقات وشل حركة سير السيارات في المدينة، نظرا لكثرة الثلوج التي تغطى الطرقات وترتفع لمسافة تصل للنصف متر.

وعرضت شبكة "يورو نيوز"، لقطات من معاناة سكان مدينة ماجادان من عاصفة الثلوج الربيعية، وظهرت السيارات واقفة في الثلوج بينما يحاول أصحابها إزالة الثلوج من جانبيها لمحاولة تحريكها وتدخلت عناصر من فرق الانقاذ في المدينة الروسية بالمعدات وكاسحات الثلوج لمحاولة فتح الطرق وتحريك السيارات من الشوارع الغارقة في الثلوج.



محاولة دفع السيارات



السيارات فى الثلوج

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في روسيا، طقساً سيئاً خلال الفترة الحالية غير أنهم لم يكونوا بانتظار الثلج أبداً أو سقوط ثلوج بهذه الغزارة في مدينة ماجادان، وتقع ماجادان قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا وهي مدينة ساحلية تطل على بحر أوخوتسك.



فرق الطوارئ تساعد فى تحريك السيارات



تعطل السيارات فى الشوارع

وتعيش مدن روسيا حالة من الأجواء الشتوية شديدة البرودة التى تحدث فى هذا التوقيت من كل عام، وذلك فى ظل انتشار العواصف الثلجية وتساقط الثلوج التى تغطى الكثير من المدن، ولكن شهدت أحد مناطق روسيا ظاهرة طبيعية تعد هى الأول فى تاريخ البحوث الجوية فى منطقة بحيرة البايكال، تمثلت فى هبوب عاصفة رعدية رافقها تساقط الثلوج الكثيفة.

وشهدت منطقة زابايكاليه فى روسيا - الواقعة عند التقاء نهرى تشيتا واينجود وتبعد عن العاصمة موسكو مسافة تزيد عن 6000 كيلو متر - هذه الظاهرة الطبيعية التى تعد هى الأول فى تاريخ البحوث الجوية فى منطقة بحيرة البايكال، حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن وكالات الأنباء الروسية.