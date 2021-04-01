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طقس الخليج.. غائم في السعودية وحار في البحرين وضباب في الإمارات

الخميس، 01 أبريل 2021 08:00 ص
طقس الخليج.. غائم في السعودية وحار في البحرين وضباب في الإمارات طقس الخليج
وكالات

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تباينت توقعات الأرصاد الجوية في دول الخليج، حيث يسود طقس غائم فى السعودية والإمارات وحار في البحرين ، وإلى التفاصيل:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الشرقية ).

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله معتدلاً، ويكون حاراً خلال النهار.

الإمارات

حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية بالدولة بفعل الضباب، وناشد المركز في بيان له مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً.

 

 

 


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السعودية

طقس

طقس الخليج

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