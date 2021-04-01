اليوم السابع
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وتحقيق التكامل مع دول أوروبا..

طارق الملا: منتدى غاز المتوسط يستكمل خطط مشروع مصر لتصبح مركزاً لتداول البترول

الخميس، 01 أبريل 2021 11:07 ص
طارق الملا: منتدى غاز المتوسط يستكمل خطط مشروع مصر لتصبح مركزاً لتداول البترول وزير البترول والثروة المعدنية خلال المباحثات مع وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتى
كتبت -مروة الغول

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور جوردان جرليتش رادمان وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتى بحضور السفير توميسلاف بوشنياك سفير جمهورية كرواتيا بالقاهرة. 
 
وأكد الملا خلال اللقاء على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال البترول والغاز، وأن هناك خطط وبرامج خلال الفترة القادمة تستهدف دعم التعاون وزيادة الأنشطة الكرواتية فى مجال البترول والطاقة بوجه عام .
 
واستعرض الملا الخطوات التنفيذية التى شهدها منتدى غاز شرق المتوسط باعتباره يمثل قيمة مضافة للدول الأعضاء بشرق المتوسط، ودوره المهم فى تأمين جانب من إمدادات الغاز لدول شرق المتوسط ودول أوروبا خاصة وأن هناك بنية أساسية وشبكات وخطوط أنابيب لنقل الغاز تسهم فى دعم وتوسيع مجالات التعاون فى هذا الإطار، مشيراً إلى أن هذا المنتدى يستكمل خطط مشروع مصر لتصبح مركزاً لتجارة وتداول الغاز والبترول وتحقيق التكامل مع دول أوروبا .
 
ومن جانبه أكد الوزير الكرواتى على أن شركة إينا الكرواتية التى تعمل فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالصحراء الغربية لديها خطط للتوسع فى استثماراتها خلال الفترة القادمة وأعلن عن أهمية الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البلدين .
 
وأوضح الملا أنه من المهم توقيع بروتوكول تعاون تحت مظلة اتفاق حكومى بين البلدين يتم من خلاله وضع أسس التعاون بين شركتى إيجاس وإينا للتوصل إلى خطوات تسهم فى دعم التعاون وتوسيعه، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إعداد مسودة البروتوكول تمهيداً للتوقيع عليها .

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