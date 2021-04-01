اليوم السابع
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ضبط موظف بمحليات القليوبية مكن سيدة من بناء عقار بالمخالفة للقانون

الخميس، 01 أبريل 2021 11:36 م
ضبط موظف بمحليات القليوبية مكن سيدة من بناء عقار بالمخالفة للقانون الأموال العامة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الفساد الوظيفى والرشوة وإستغلال النفوذ، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

 أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية) بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (إحدى السيدات) وتمكينها من الحصول على رخصة بناء على أرض ملكها بالمخالفة للقانون ، وقيامه بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة ببيان صلاحية الموقع للبناء ، وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للبناء "بدون ترخيص" ، وكذا التغاضى عن الحصول على موافقات الجهات المعنية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهداف وضبط المتهم بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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