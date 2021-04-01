اليوم السابع
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ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من مخدر الماريجوانا.. صور

الخميس، 01 أبريل 2021 05:39 م
ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من مخدر الماريجوانا.. صور رجال الجمارك
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، من ضبط كمية من مخدر الماريجوانا بحوزة راكب قادم من روما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر بالواقعة وإحالة الراكب للنيابة.
 
وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، استوقف عبد السلام عادل مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب أوروبى من أصل مصرى، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وقام محمد فيصل أبو عريضة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف عبد الرحمن محمود إبراهيم الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية من مخدر الماريجوانا داخل حقائبه.
 
أمر أحمد عبد الهادى، مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى، والذى أحال الراكب للنيابة المختصة.
 
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مطار القاهرة

الماريجوانا

روما

سلطات جمارك مطار القاهرة

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