اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 11:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب 3 طائرات تجسس

الخميس، 01 أبريل 2021 10:28 م
ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب 3 طائرات تجسس مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت إدارة الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، من ضبط محاولة تهريب 3 طائرات تنصت وتجسس بحوزة راكبة قادمة من إحدى الدول العربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير محضر بالواقعة.
 
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط الطيران مصر للطيران القادمة من من إحدى الدول العربية، اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة قادمة من إحدى الدول العربية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفى.
 
وبالعرض على الدكتور صابر عبد الحميد نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من تفتيش الحقائب أحمد صبرى مأمور تفتيش الركاب لتفتيش حقائبها تحت إشراف أحمد عمر مشرف الصالة ودينا حسن لتفتيشها ذاتيا فتبين وجود 3 طائرات تنصت وتجسس مخبأة على جسم الراكبة.
 
قرر عبد العال نعمان مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 50 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
 
 

مطار القاهرة

مصر للطيران

طائرات تجسس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من الشيش الإلكترونية

الخميس، 01 أبريل 2021 07:09 م

ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من مخدر الماريجوانا.. صور

الخميس، 01 أبريل 2021 05:39 م

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة تمهيدا للسفر إلى الجزائر

الخميس، 01 أبريل 2021 03:39 م

توافد بعثة الزمالك على مطار القاهرة استعدادا للسفر الي الجزائر

الخميس، 01 أبريل 2021 03:30 م

بعثة بيراميدز فى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء.. صور

الخميس، 01 أبريل 2021 02:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة