ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب 3 طائرات تجسس

كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، من ضبط محاولة تهريب 3 طائرات تنصت وتجسس بحوزة راكبة قادمة من إحدى الدول العربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط الطيران مصر للطيران القادمة من من إحدى الدول العربية، اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة قادمة من إحدى الدول العربية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفى.

وبالعرض على الدكتور صابر عبد الحميد نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من تفتيش الحقائب أحمد صبرى مأمور تفتيش الركاب لتفتيش حقائبها تحت إشراف أحمد عمر مشرف الصالة ودينا حسن لتفتيشها ذاتيا فتبين وجود 3 طائرات تنصت وتجسس مخبأة على جسم الراكبة.

قرر عبد العال نعمان مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 50 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.