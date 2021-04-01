اليوم السابع
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صحة جنوب سيناء: 593 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. صور

الخميس، 01 أبريل 2021 09:44 م
صحة جنوب سيناء: 593 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. صور جانب من تطعيم كبار السن بلقاح كورونا
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الآن بلغ 593 مواطنا.

وقال وكيل الصحة، إن التسجيل مستمر عبر الموقع الإلكتروني الذى أطلقته الوزارة، وأنه يتم اتخاذ اللازم نحو توقيع الكشف والفحص الطبي للاطمئنان علي حالتهم الصحية مع الأخذ في الاعتبار أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمكان المخصص للتطعيم ولجميع الفريق الطبي المشارك في العملية التطعيمية والمواطنين المتلقين للتطعيم.

وأشار وكيل الصحة، إلى استمرار توافد المواطنين المسجلين على الموقع الإلكتروني الذى أطلقته وزارة الصحة للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، من أصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاع الصحي والفئات الأخرى.

احد المواطنين أثناء تلقى لقاح كورونا
احد المواطنين أثناء تلقى لقاح كورونا

 

استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا
استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

 

مستشفى شرم الشيخ الدولى
مستشفى شرم الشيخ الدولى

 


لقاح كورونا

شرم الشيخ

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