اليوم السابع
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شعبة الأدوية: مدينة الدواء المصرية تحقق التوازن بين الجودة والفاعلية والسعر المناسب

الخميس، 01 أبريل 2021 06:06 م
شعبة الأدوية: مدينة الدواء المصرية تحقق التوازن بين الجودة والفاعلية والسعر المناسب على عوف
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن الدولة تغطى 85% من احتياجات مصر من الدواء، مضيفا أن مدينة الدواء المصرية توفر الأدوية بمبالغ  بسيطة.

 

وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة dmc، أن مصر تستورد 15% من احتياجات مصر من الخارج بمبالغ دولارية كبيرة جدا، ومنها أدوية الامراض المزمنة، والسرطان.

 

وتابع رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن مدينة الدواء المصرية تحقق التوازن بين الجودة والفاعلية والسعر المناسب.

 


على عوف

مدينة الدواء

الادوية

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