شاهد جمال شروق الشمس على شواطئ الغردقة × 15 صورة

تظهر الصور الجزر البحرية المختلفة مثل جزيرة الجفتون الخلابة، حيث هناك العديد من اللنشات البحرية التي تنظم علي متنها رحلات بحرية صيد نزهة لرواد وزائري مدينة الغردقة الخلابة.

وعادة ما تبحر يوميا عشرات المراكب واللنشات البحرية المخصصة للإبحار للنزهة في رحلات الصيد النزهة لعدة أماكن مختلفة بالبحر الأحمر لممارسة نزهة الصيد في مواعيد مختلفة ليلية منها ونهارية، من بين تلك المناطق التي يتم الإبحار منها من مراسي الغردقة المختلفة منها مارينا الغردقة.

وتكون رحلات الصيد المختلفة وخاصة الليلية منها قاصدها مجموعات من الشباب والاصدقاء، حيث يتم تحهيز الطعام وكراتين المياه والخضروات وجميع متطلبات الرحلة، ويتم الإقلاع للرحلة الليلية ظهرا ليقضي ليلته في وسط البحر، يمارس فيها مهنة الصيد بالخيط والسنارة ويعود في الصباح الباكر مع طلوع الشمس.

الشروق-بالغردقة



الشروق-بمدينة-الغردقة



الشمس-تشرق-علي-البحر-الأحمر



الشمس-والبحر-بالغردقة



الطبيعة-الخلابة-بالبحر-الأحمر



الطيور-والشمس-والبحر



بداية-الشروق



بداية-يوم-جديد



تحفة-طبيعية-بالبحر-الأحمر



جمال-الشروق-بالغردقة



جمال-الطبيعة-بالغردقة



شروق-الشمس-بالبحر-الأحمر



شروق-الشمس-بالغردقة



شروق-الشمس-علي-شواطئ-الغردقة